10.3 C
Prizren
E mërkurë, 10 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

By admin

Kuvendari i ri i PDK-së, Tefik Tarashaj, ka dhënë sot betimin për herë të parë si anëtar i Kuvendit Komunal të Prizrenit, duke u zotuar për përkushtim dhe transparencë në shërbim të qytetarëve.

Në fjalimin e tij pas betimit, Tarashaj theksoi përgjegjësinë që ka ndaj qytetarëve dhe interesit publik.

Express Kredi nga BiCredit

“Sot pata nderin të jap betimin për herë të parë si Kuvendar i Komunës së Prizrenit. Ky është një privilegj dhe një përgjegjësi e madhe ndaj jush dhe ndaj qytetit tonë”, shkruan ai.

Tarashaj premton angazhim të palëkundur për zhvillimin e Prizrenit dhe ndihmën për familjet në nevojë:

“Do të jem zëri i qytetarëve – i drejtë, i palëkundur dhe i angazhuar për të mirën e përbashkët, për një Prizren edhe më të zhvilluar. Fjalën e dhënë do ta mbaj: gjatë gjithë mandatit tim katërvjeçar, të gjitha të ardhurat nga angazhimi në Kuvendin Komunal do t’i ndaj me pesë familje në nevojë”.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

“Do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim për Prizrenin, së bashku me kryetarin Shaqir Totaj”.

Ai falenderoi qytetarët për besimin e dhënë dhe premtoi se do të punojë me përgjegjësi dhe transparencë gjatë gjithë mandatit.

Marketing

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj pas betimit: Do ta bëjmë Prizrenin edhe më të bukur, ashtu siç e meriton
Next article
Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Më Shumë

Fokus

Nis transformimi i ndriçimit të jashtëm në Spitalin e Prizrenit

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka njoftuar nisjen e një projekti të rëndësishëm që ka për qëllim modernizimin dhe rritjen...
Lajme

Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren

Komisioni Qendror Zgjedhor ka miratuar sot zëvendësimin e tre asamblistëve në komunat Prizren, Ranillug dhe Partesh. Ndër ta është edhe ish-kandidati i LDK-së për kryetar...

Bashkimi synon fitoren e tetë radhazi në Gjakovë

31 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Çeku: Projekte të mëdha kulturore e sportive po marrin formë në rajonin e Prizrenit

Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

Bizneset turke shprehin interes për bashkëpunim me Odën e Prizrenit

Bora fiton në Rahovec

Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

Pensionohet legjenda e muzikës shqiptare, Ilir Shaqiri

E shtunë e vranët, priten reshje shiu

Vranët e shi, ky është moti për sot

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

Dosja e CIA për Xhafer Devën,1947: Një politikan gjenial, i cili flet 10 gjuhë të huaja

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne