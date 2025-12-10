Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Kuvendari i ri i PDK-së, Tefik Tarashaj, ka dhënë sot betimin për herë të parë si anëtar i Kuvendit Komunal të Prizrenit, duke u zotuar për përkushtim dhe transparencë në shërbim të qytetarëve.
Në fjalimin e tij pas betimit, Tarashaj theksoi përgjegjësinë që ka ndaj qytetarëve dhe interesit publik.
“Sot pata nderin të jap betimin për herë të parë si Kuvendar i Komunës së Prizrenit. Ky është një privilegj dhe një përgjegjësi e madhe ndaj jush dhe ndaj qytetit tonë”, shkruan ai.
Tarashaj premton angazhim të palëkundur për zhvillimin e Prizrenit dhe ndihmën për familjet në nevojë:
“Do të jem zëri i qytetarëve – i drejtë, i palëkundur dhe i angazhuar për të mirën e përbashkët, për një Prizren edhe më të zhvilluar. Fjalën e dhënë do ta mbaj: gjatë gjithë mandatit tim katërvjeçar, të gjitha të ardhurat nga angazhimi në Kuvendin Komunal do t’i ndaj me pesë familje në nevojë”.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
“Do të vazhdojmë të punojmë me përkushtim për Prizrenin, së bashku me kryetarin Shaqir Totaj”.
Ai falenderoi qytetarët për besimin e dhënë dhe premtoi se do të punojë me përgjegjësi dhe transparencë gjatë gjithë mandatit.
