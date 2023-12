Tejkalimi i shpejtësisë/ 300 euro gjobë dhe 3 pikë negative për një shofer të Prizrenit

Policia në Prizren ka dënuar një shofer të veturës me gjobë në vlerë prej 300 euro.

Po ashtu i janë hequr tri pikë të patentshoferit .

Njoftimi i plotw

Me datën 05.12.2023 njësiti policor nga Stacioni Policor Prizren në pikë kontrolli të automjeteve në rrugën ‘’Rrustë Kabashi’’ në Prizren, ka hasur në një kundërvajtës i cili në zonën ku kufizimi i shpejtësisë së lejuar me shenjë të trafikut është dyzetë (40) km/h duke vozitur me shpejtësinë tetëdhjetë e tetë (88) km/h.

Ndaj këtij kundërvajtësi është shqiptuar gjoba në vlerë prej treqind (300) euro, tri (3) pikë negative dhe masa e përkohshme e ndalim drejtimit të mjeteve motorike në afat prej gjashtë (6) muajsh