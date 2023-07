Temperatura deri në 40 gradë e më pas reshje shiu/ Moti në pesë ditët e ardhshme

Prishtina Weather ka njoftuar se java e fundit e korrikut do të filloj me mot shumë të nxehtë dhe kryesisht me diell. Temperaturat të martën mund të arrinë edhe deri në 38C, e lokalisht t’i afrohen edhe 40C.

Më pas, të mërkurën pasdite kalojnë mbi vend rrebeshe me bubullima, derisa riga lokale shiu mund të vazhdojnë edhe ditën e enjte. Për të premten temperaturat shënojnë një rritje, e parashihet të mbajë mot kryesisht me diell.

