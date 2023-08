Temperaturat deri 34 gradë Celsius sot

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës parashikon që në vendi ynë po vazhdon të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të lartë atmosferk.

Sipas IHMK-së, për shak të kësaj situata barike, gjatë këtyre ditëve do të ketë mot kryesisht me diell

IHMK-ja thotë se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 15-18 gradë celsius , ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 31-34 gradë celsius.

“Vendi ynë do të vazhdoj të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të lartë atmosferik. Kjo situatë barike do të mundësoj që gjatë këtyre dy ditëve të vikendit të mbajë mot kryesisht me diell me pak vranësira të lehta të cilat mund të kenë shtrirje për gjatë relievit malor.”

