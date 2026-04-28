22 C
Prizren
E martë, 28 Prill, 2026
type here...

Fokus

Tërheqja e 2 milionë eurove nga përmbaruesit, rrezikohen shërbimet shëndetësore në Prizren

By admin

Drejtori i Shëndetësisë në Prizreni, Sylejman Baxhaku, ka ngritur alarmin për një situatë alarmante dhe të papranueshme, pas tërheqjes së rreth 2 milionë eurove nga buxheti i Komunës, përmes procedurave përmbarimore.

“Ky veprim vlerësohet i paprecedentë, pasi për herë të parë 1 milion euro janë marrë nga kategoria “Mallra dhe Shërbime”, mjete të planifikuara për furnizime bazike dhe funksionimin normal të institucioneve shëndetësore”, shkruan Baxhaku.

Sipas drejtorit Baxhaku, kjo ndërhyrje nuk përbën thjesht një çështje administrative apo financiare, por është një goditje e drejtpërdrejtë ndaj shërbimeve jetike për qytetarët.

“Çdo euro e këtij buxheti është e dedikuar për barna, pajisje, shërbime dhe kujdes për pacientët. Tërheqja e këtyre mjeteve cenon në thelb funksionimin normal të institucioneve shëndetësore”, ka theksuar ai, duke shtuar se ky institucion nuk mund të operojë me ndërprerje apo kufizime të tilla.

Ai tregon se  pasojat janë tashmë të pashmangshme dhe do të reflektohen në kufizimin e shërbimeve shëndetësore, mungesën e furnizimeve dhe vështirësi serioze në ofrimin e kujdesit.

“Ky është një realitet i ri i krijuar si pasojë e vendimeve që prekin drejtpërdrejt sektorin e shëndetësisë. Qytetarët duhet ta dinë se ofrimi i shërbimeve nuk mund të mbetet i paprekur”./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Punime në rrugën “Medlin Ollbrajt” të Malishevës, mbyllet përkohësisht një pjesë e qarkullimit
Next article
Gjashtë nxënës nga Suhareka në Finalen e Olimpiadës Botërore të Matematikës në Frankfurt

Më Shumë

Lajme

Hoti me mesazh nga Prizreni: Dy ditë vendimtare për Presidentin e ri ose kthimin e mandatit te qytetarët

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti, pas një të diele të kaluar në Prizren, ka theksuar rëndësinë e zhvillimeve të radhës...
Lajme

Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Kryetari i Komuna e Dragashit, Bexhet Xheladini, ka marrë pjesë në eventin e organizuar nga Ambasada e Zvicrës në Kosovë për hapjen zyrtare të...

Spitali i Prizrenit pranon donacion nga kontingjenti italian i KFOR-it

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu ligjëron në Akademinë Ndërkombëtare të FBI-së

Prizreni i jep lamtumirën e fundit ish-eprorit të UÇK-së, Selim Krasniqi

Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren

Brenda 48 orëve, në 16 raste ndalohen punimet në objekte ndërtimi, 11 veç në Prizren

Grabitje me armë në Rahovec, viktima ndalohet nga persona të maskuar

Prizreni arrin marrëveshje në Turqi për trajnimin e infermierëve

Prizreni nis projektin madhor për efiçencë energjetike në 43 ndërtesa publike

Një defekt në rrjetin e ujësjellësit lë pa ujë disa fshatra të Malishevës

La Liga, Mallorca dhe FFK urojnë Vedat Muriqin për ditëlindje

Nis ndërtimi i rrugës Korishë–Kabash, Kurti: Investim mbi 4 milionë euro

Përurohet Kompleksi Memorial në Krushë të Vogël në Ditën e të Pagjeturve

Në Rahovec vazhdon ndërtimi i Qendrës për Arte, Kulturë dhe Inovacion

Drini i Bardhë lëshon pikë në Gjonaj, mposhtet nga Arbëria

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne