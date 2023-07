Fillimisht kryetari i KG-së, Abdyl Bellopoja i njoftoi përfaqësuesit e klubeve me procesin e tërheqjes së shortit dhe me hartimin e akteve të reja normative për këtë edicion, si dhe rreth përgatitjeve për fillimin e Ligës U21 dhe formatin e saj, për të cilën do të vlejë kalendari i njëjtë i garave të Superligës, por që do të zhvillohet me 27 xhiro dhe më pas me gara të “play-off”-it.

Ndërkohë, pas tërheqjes së shortit për javën e parë të Superligës që nis më 12 gusht do të ballafaqohen:

Liria – Ballkani

Drita – Llapi

Dukagjini – Malisheva

Fushë Kosova – Gjilani

Prishtina – Feronikeli