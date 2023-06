Tërmeti Mbappe në Paris

Ishte një e hënë në dukje e qetë në Paris. Ishte me diell, shumë diell dhe era nuk po frynte shumë. Pasdite, konkretisht në orën 17:00 shpërtheu një vullkan. Kylian Mbappe, me email, njoftoi klubin për vendimin e tij për të mos rinovuar deri në vitin 2025, duke shkaktuar bujë dhe duke hapur një plagë që dukej e mbyllur një vit më parë, kur një Al Khelaifi mes brohoritjeve, njoftoi në “Parc des Princes” zgjatjen e kontratës për super talentin deri në vitin 2025.

Ajo shpallje trevjeçare ishte një marrëveshje zotërinjsh mes presidentit dhe Mbappe, sepse sulmuesi nuk e rinovoi realisht deri në vitin 2025, por deri në vitin 2024 me opsionin e një viti shtesë, duke pasur një klauzolë në kontratën e tij që duhej ta ekzekutonte para 31 korrikut nëse donte të përfundonte vitin e tretë në kryeqytetin francez.

Prej muajsh, tendenca ishte drejt një mosrinovimi, e konfirmuar zyrtarisht këtë të hënë pasi lojtari i dërgoi një letër selisë së klubit, që ndodhet në Boulogne-Billancourt.

PSG, e cila nuk e priste një njoftim kaq të hershëm, u habit nga lajmi. Në fakt, siç raportohet nga “New York Times”, institucioni francez mësoi më herët nga shtypi, në “L’Equipe”, vendimin e Mbappe për të mos rinovuar deri në vitin 2025.

Në Doha, durimi ka sosur. Vendimet dhe e pamundura që bëri Emiri në vitin 2022, duke përzier edhe presidentin e Francës Emmanuel Macron në negociatat, nuk do të përsëriten në asnjë rrethanë.

Në vitin 2023, skenari ndryshon rrënjësisht nga ai i vitit 2021.

Së pari, për shkak të pozicionit të PSG-së, e cila nuk del më në shtyp se ylli i saj është i patransferueshëm. Në atë kohë, Al Khelaifi, në fakt, pohoi në një intervistë në “L’Equipe” se Mbappe “nuk do të largohej falas ose të shitej”. Këto fjalë, të cilat u konsideruan si kërcënim nga mjedisi i lojtarit, u përmbushën, pasi presidenti ia doli mbanë duke firmosur francezin në maj të 2022 me një “Parc des Princes” deri në tejmbushje.

Së dyti, për shkak të kohës. Mbappe, në vitin 2021, paralajmëroi PSG-në se donte të largohej në gusht, një muaj para përfundimit të merkatos dhe praktikisht me fillimin e sezonit. Dy vjet më vonë, largimi i tij është parashikuar, duke njoftuar udhëheqësit paraprakisht në mënyrë që ata të mund të marrin një vendim për këtë çështje. Ose do ta shesin tani ose do të jetë falas në vitin 2024, por ajo që është e qartë është se nuk do të rinovohet.

Javët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për të mbyllur një kapitull që shton episode të reja çdo vit.

Që nga rinovimi i tij në 2022, zemërimi i Mbappe ka qenë i vazhdueshëm. Së pari për “çështjen e penalltive” me Neymar në gusht, duke bërë kërcënimin e tij për largim në tetor 2022 dhe, më në fund, me historinë e tij të famshme në Instagram të titulluar “#PivotGang”, në një mesazh ironik për Al Khelaifi për mos nënshkrimin e nëntë garancive në mënyrë që ai të gëzonte më shumë liri në fushë. Një telenovelë që ka emocionuar Dohën, e cila tashmë po mendon ta shesë në tregun aktual. Albanian Post