Tetë muaj burgim personit që rrahu nënën e tij në Prizren

Gjykata Themelore në Prizren e ka dënuar të enjten me tetë muaj burgim të akuzuarin GJ.B., për veprën penale “lëndim i lehtë trupor”.

Sipas njoftimit të Gjykatës, i dënuari ushtroi dhunë fizike ndaj nënës së tij në maj të vitit 2018.

“Në maj të vitit 2018, në Prizren, në shtëpinë e përbashkët familjare, i akuzuari Gj.B., i shkakton lëndime trupore të dëmtuarës – nënës së tij (viktimë e ndjeshme), në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje paraprake, pasi që i pandehuri fjaloset me motrat e tij, e dëmtuara – nëna e të pandehurit ndërhyn me qëllim të qetësimit të situatës, atëherë e dëmtuara sulmohet fizikisht nga i akuzuari GJ.B., me të cilat veprime të dëmtuarës i shkaktohen lëndime trupore të konstatuara me ekspertizë mjeko ligjore”, thuhet në njoftim.

Palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.