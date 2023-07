Teun Koopmeiners emri më i ri për mesfushën e Juventus-it

Transferimi i Sergej Milinkovic-Savic në Arabinë Saudite rrezikon të krijojë një efekt të konsiderueshëm domino në kampionatin e Serie A. Nga nevojat e Lazio-s për të zëvendësuar mesfushorin serb, deri te vullneti i Juventus-it për një lojtar të ri.

Drejtori i ri i futbollit të Juventus-it, Cristiano Giuntoli është në punë duke u përpjekur t’i japë Max Allegri-t një mesfushor të aftë për të rritur normën teknike të mesfushës.

Emri i parë në fletoren e ish-drejtorit të Napoli-t është Teun Koopmeiners, një holandez në pronësi të Atalanta-s.

Pasi ata braktisën pistën Milinkovic-Savic, me mesfushorin që zgjodhi të ndryshonte jetën e tij dhe të pranonte milionat e vendosura në pjatë nga Al-Hilal, Juventus zgjodhi të zhvendoste pamjet e tyre në profilin e Koopmeiners, i lindur në 1998.

Kontaktet nisën me Atalanta-n, një klub me të cilin ish-lojtari i AZ Alkmaar ka një kontratë deri më 30 qershor 2025.

Para se të kryejë operacionet e ardhshme, Juve duhet domosdoshmërisht të reduktojë një skuadër që ka shumë lojtarë të kthyer nga huazimet.

Lojtarë si Arthur Melo, Danis Zakaria dhe Weston McKennie nuk janë në planet teknike të Allegri-t. Dhe, largimet e tyre do i hapnin vend transferimeve të reja në hyrje.

Pasi të normalizohen këto situata, drejtuesit e Juventus-it do të mund të tentojnë goditjen vendimtare për Koopmeiners, të vlerësuar rreth 30 milionë euro.

Një vit tranzicioni si ai që do të përballet Juventus-i varet gjithashtu nga zgjedhjet mendjemprehta të tregut. Koopmeiners, një futbollist që Allegri e pëlqen shumë, do të përfaqësonte profilin ideal për sa i përket kostove dhe karakteristikave, në këtë moment historik të klubit torinez.

I mësuar për të luajtur me dy në mesfushë në skemën 3-4-2-1, 25-vjeçari nga Castricum mund të lëvizë lehtësisht në një mesfushë me tre lojtarë, mundësisht si një lojtar i brendshëm.

Në 3-5-2 të vendosur nga Allegri, në rast të blerjes së Koopmeiners, është e lehtë të imagjinohet një treshe e përbërë nga Adrien Rabiot, Manuel Locatelli dhe vetë Koopmeiners, të vendosur në rolin e mesfushorit të djathtë.

Nëse ish-trajneri i Milan-it donte të ndryshonte diçka, duke pritur për Paul Pogba, numri aktual 7 i Atalanta-s mund të zgjerojë gamën e tij të veprimit dhe të avancojë pozicionin e tij, duke vepruar pas një sulmi hipotetik me Arek Milik dhe Dusan Vlahovic.

Një lojtar i gjithanshëm, me këmbë të majtë, i aftë për të luajtur edhe rolin qendror në prapavijë me tre lojtarë, Koopmeiners ka treguar me lojërat e tij se meriton një mundësi të madhe në Serie A. Për të kishte 10 gola dhe 4 asistime në 33 paraqitje në kampionatin e fundit, ku Atalanta e Gian Piero Gasperini festoi rikthimin në Europa League.

Në Itali, ai grumbulloi gjithsej 78 paraqitje, të pasuruara me 14 gola dhe 8 pasime vendimtare për shokët e tij.

Koopmeiners u rrit personalisht dhe profesionalisht me fanellën e AZ Alkmaar. Ai luajti 154 ndeshje në Eredivisie, ku realizoi 43 gola dhe 17 asistime.Albanian Post