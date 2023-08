Theret një burrë në Rahovec

Një burrë nga Rahoveci pas një zënke me dy persona të tjerë kishte pësuar plagë, nga një mjet i mprehtë (thikë).

Viktima është dërguar në spital për trajtim mjekësor.

Ndërsa të dyshuarit pasi kanë pranuar trajtimin e duhur mjekësor, me urdhër te prokurorit kujdestar janë dërguar ne mbajtje.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës rasti ka ndodhur dje rreth orës 11:40.

Raporti i plotë

“Viktima mashkull kosovar pas një zënke, me dy persona të dyshuar meshkuj kosovarë kishte pësuar plagë, nga një mjet i mprehtë(thikë), i njëjti është dërguar në spital per tretman.Personat e dyshuar pasi qe kane pranuar tretmanin e duhur mjekësor, me urdhër te prokurorit kujdestar janë dërguar ne mbajtje”.

