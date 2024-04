Përktheu: Orjela Stafasani

Ti je për mua një krijesë e trishtë

një lule e përkohshme poezie

që bash në çastin kur e gëzoj

dhe provoj të dehem

e ndjej që ikën larg

shumë larg,

për mjerimin e shpirtit tim

mjerimi im i trishtë.

Kur të shtrëngoj çmendurisht në zemër

dhe ta thith gojën,

gjatë, papushim,

jam i trishtuar, vogëlushe,

sepse e ndjej zemrën time shumë të lodhur

duke të dashur kaq keq.

Ti ma jep gojën tënde

dhe bashkë përpiqemi ta gëzojmë

dashurinë tonë që kurrë s’do të jetë e lumtur

sepse shpirti në ne është shumë i lodhur

nga ëndrra tash t’ëndërruara.

Por jam unë, jam unë frikacaku,

dhe ti je kaq lart

saqë, kur mendoj për ty,

nuk më mbetet veçse të shkrihem prej dashurie

për atë pak gëzim që më jep,

s’di a për tekë a për mëshirë.

Bukuria jote është bukuri e trishtë

të cilën s’do të guxoja kurrë ta ëndërroja,

por, siç më ke thënë ti, është veç një ëndërr.

Kur të flas për gjërat më të ëmbla

dhe të shtrëngoj në zemrën time

dhe ti nuk mendon për mua,

ke të drejtë, vogëlushe:

unë jam i trishtë, i trishtë dhe shumë frikacak.

Dhe ja, ti je për mua

asgjë tjetër veçse një iluzion i brishtë

me sy të mëdhenj ëndrre,

që për një orë më shtrëngohet në zemër

dhe më mbush plot

me gjëra të ëmbla, plot keqardhje.

Kështu më ndodh kur i dërrmuar

shtrydhem për të futur në vargjet e lehta

një hov timin të trishtë.

Një lule e përkohshme poezie

asgjë më shumë, dashuria ime.

Por ti nuk e di, vogëlushe,

dhe kurrë nuk do ta dish çka më bën të vuaj.

Do të vazhdoj, lule e vogël bionde,

që kaq shumë ke vuajtur në jetë,

të ta sodis fytyrën që të qan

edhe kur buzëqesh

-oh ëmbëlsia e trishtë e fytyrës tënde!

nuk do ta dish kurrë, vogëlushe –

do të vazhdoj të adhuroj pranë teje

gjymtyrët e tua të vogla melodioze

që kanë ëmbëlsinë e pranverës

dhe janë kaq prekëse dhe aromatike

saqë unë gati sa nuk çmendem

nga mendimi se dikush tjetër do t’i dojë

duke i mbërthyer në trupin e tij.

Do të vazhdoj të të adhuroj,

të të puth dhe të vuaj,

deri kur ti t’më thuash një ditë se gjithçka

duhet të marrë fund.

Dhe atëherë ti nuk do të jesh më larg

dhe nuk do ta ndjej më të lodhur zemrën,

por do të çirrem nga dhimbja

dhe do të puth në ëndërr

dhe do të shtrëngoj në gjoks

iluzionin e zhdukur.

Dhe do të shkruaj për ty,

për kujtimin tënd zemërthyes

pak vargje vajtuese

që ti nuk do t’i lexosh kurrë.

Por mua do të më qëndrojnë mizorisht

të gozhduara në zemër

përgjithmonë.