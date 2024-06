Torakalja pa listë të pritjes për kancer të gjirit dhe mushkërisë

Kolgeci ka thënë se në klinikën që udhëheq ai, ka larguar listën e pritjes me kancer të gjirit dhe kancer në mushkri.

Ndonëse ka kohë që operojnë me vetëm një sallë operative, Kolgeci është i bindur se javën e ardhshme do të lëshohet në funksion edhe salla e dytë. Kjo sipas tij do ta ulë ndjeshëm numrin e listës së pritjes, që kryesisht është për tumore.

“Gjatë gjashtë muajt e kaluar i kemi pasur 260 operacione në sallën e madhe, kemi pasur vizita diku rreth 120, kemi pasur vizita në ambulanten specialistike 1700, EHO 80, drenazhet torakale që është intervenim kirurgjik invaziv është diku rreth 200 dhe diagnostikimi i gjirit që është bërë me metoda më të reja është diku rreth 70 me metodë jo invazive, është e thjeshtë por faktikisht edhe e shkurton kohën e pritjes për pacientet që presin për operacion. Një sallë të vogël që e kemi që është renim me anestezion të shkurtër janë bërë diku 150 operacione”, ka thënë Kolgeci.

Kolgeci u shpreh me renovimin e sallës së dy operative, do të ndikojë ndjeshëm numri i pacientëve që presin. Këtë dukuri e konsideron normale pasi edhe në shtet perëndimore pritet për intervenime kirurgjike.

“Deri tani ne kemi qenë me një sallë operacioni edhe kjo ka shërbyer për krejt qytetarët e Kosovës, tani vetëm javën që vjen do të lëshohet edhe salla e dytë që do ta zbusë dukshëm numrin e pritjes se pacienteve që presin për ndërhyrje kirurgjike. Një sallë operacioni deri tani që ka qenë ka qenë e pa mjaftueshme për këtë numër të popullatës që kemi po me sallën e dytë besoj që ka më qenë edhe ne do të ndihemi komod edhe pacientë nuk kanë me pas që të presin shumë gjatë. Sallat për intervenime kirurgjik çdo kund pritet, edhe në Gjermani edhe në Amerikë, çdo kund është lista e pritjes, edhe atje presin 5-6 muaj në listë të pritjes”, u shpreh Kolgeci.

Sfidë si çdo klinikë është mungesa e stafit, ndërsa më e theksuar vërehet mungesa e anesteziologëve.

“Kirurgjia është punë ekipore dhe normalisht edhe ka sfidat edhe problemet e veta. Normalisht stafi i mesëm mendoj që duhet me qenë një numër edhe më i madh i infermiereve po më se shumti probleme kemi me anesteziolog, për shkak se numri sipas të dhënave që i kemi numri i anesteziologëve është i pamjaftueshëm aktualisht. Ne përballemi me mungesa të anesteziologëve për arsye se ka ndodhur do raste kur s’kemi pasur edhe operator për shkak të mungese së tyre”, ka deklaruar Kolgeci.

Ai u shpreh se krahas operacioneve tjera, kanë larguar listën e pritjes për pacientët që vuajnë nga kanceri i gjirit dhe mushkërive. Ndërsa pak më e gjatë është për tumore.

"Me kancer të gjirit nuk kemi listë të pritjes, ne e kemi bërë si prioritet edhe kanceri i gjirit edhe kanceri në mushkri, por edhe kancerat e regjionit torakal ne nuk kemi listë të pritjes. Lista e pritjes është shumë e shkurtër, aq sa është e mjaftueshme për një pacient që të përgatitet, bile mund të them se shumë më shpejt hynë pacientët të ne në Kosovë se sa hynë në shtet tjera për kancer të gjirit. Lista e pritjes është për pacientët që janë me tumoret që presin që shkon goxha gjatë, që mund të shkon pese muaj, gjashtë muaj, deri në një vit shkon me listë të pritjes për pacientet që edhe mund të presin. Por kjo listë edhe në Gjermani edhe në shtet e tjera presin", u shpreh Kolgeci.

