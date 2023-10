Totaj dëgjon raportimet e drejtorëve të tij

Të martën është mbajtur mbledhja e radhës së kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj me drejtorët e qeverisë lokale të cilen ai e drejton. Këta të fundit kanë raportuar për angazhimet aktuale që kanë dikasterët të cilet drejtohen nga ata.

Para kryetarit, Shaqir Totaj dhe kolegëve të tij, ka raportuar drejtori i Inspektorateve, Islam Ukimeri, i cili ka njoftuar për ecurinë e aksionit për lirimin e hapësirave publike në qytet, duke filluar nga lagjja “ Ortakoll”. Sipas tij, aksioni deri më tani është duke u realizuar me sukses, ndërsa pas Ortakollit do të vijojmë me pjesë tjera të qytetit, njoftoi ai.

Drejtori i Bujqësisë, Bexhat Bytyçi, ka folur rreth çështjes së trajtimit të qenve endacak, numri i të cilëve sipas ti, kohëve të fundit është rritur ndjeshëm, dhe prania e tyre po paraqet rrezik për nxënësit në radhë të parë, tha ai.

Ndërkaq, drejtori për Ekonomi dhe Financa, Sulltan Badalli, ka njoftuar kryetarin Totaj se inkasimi i mjeteve të të hyrave vetanake ka shënuar një përqindje të lartë prej 98.33 %.

Në fund të mbledhjes, kryetari Totaj, ka kërkuar nga vartësit e tij që të angazhohen maksimalisht për të arritur kuotën e kërkuar prej 80% të kategorisë së investimeve kapitale, kushtin kryesor për përfitime të granteve nga qeveria qendrore. Në këtë mbledhje, kanë raportuar para kryetarit të gjithë drejtorët e pranishëm aty./TV Prizreni