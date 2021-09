Totaj: Do të qeverisi me duar të pastra

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, në kuadër të fushatës parazgjedhore është takuar me mësimdhënësit pensionist, si dhe me strukturat e nëndegës së partisë, “Jeta e Re”.

Ai, në takimin me mësimdhënësit pensionist premtoi se do të depolitizojë arsimin në Priren.

“Puna e tyre fisnike shumë dekadëshe ngriti vetëdijen kombëtare dhe emancipoi shoqërinë e Prizrenit. Është gjithmonë kënaqësi të takosh disa prej emrave me kontribut të madh për arsimin në Prizren, të cilëve u kemi borxh për jetë e mot dhe nga të cilët mund të mësojmë ende shumë”, tha Totaj.

”Në takimin e përzemërt me pensionistët e arsimit prizerenas, shpalosa vizionin tim për ringjalljen e arsimit në komunë. Depolitizim e punësime meritokratike në arsim do të jenë parimet udhërrëfyese gjatë qeverisjes sime me Prizrenin”.

“ Do të ofrojmë siguri në shkolla për nxënësit tanë e në 100 ditëshin e parë do të plotësohen të gjitha pozitat vakante në sektorin arsimor”.

Totaj është ndarë i kënaqur edhe me nëndegën e PDK-së në lagjen “Jeta e Re”.

“Sikur secila nëndegë e PDK-së në Prizren, edhe strukturat e nëndegës “Jeta e Re” janë mobilizuar për fitoren e madhe në zgjedhjet e 17 tetorit. Nga bashkëbisedimi me ta, kuptova se PDK është e gatshme të udhëheqë drejt e me duar të pastra me komunën e Prizrenit në 4 vitet e ardhshme. Të bashkuar për Prizrenin që duam”.