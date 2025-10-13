16.4 C
Prizren
E hënë, 13 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Totaj: Do të vazhdojmë edhe katër vite në Prizren

By admin

 

Ai do të garojë në balotazh me kandidatin e Vetëvendosjes, Artan Abrashi.

Në një intervistë për Klan kosova, Totaj është shprehur i bindur se do ta marrë edhe mandatin e dytë në krye të Prizrenit.

“Ne do të vazhdojmë plus katër vite në Prizren. Konsideroj se përparësitë tona, duke filluar nga performanca e mirë dhe qeverisja e mirë që kemi bërë në këto katër vite, janë të mjaftueshme që neve të na krijojnë një besim të argumentueshëm se gjasat i kemi reale për ta fituar mandatin e dytë”, tha Totaj, në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova.

Ai shtoi se për herë të parë pas luftës, një parti ka arritur të sigurojë mbi 7 mijë vota diferencë në rundin e parë, duke e cilësuar këtë si një rezultat të shkëlqyer për PDK-në në Prizren.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizren/ 4 persona të ndaluar dhe 14 aktakuza për vepra penale

Më Shumë

Sport

Drini i Bardhë pëson humbje të thellë në shtëpi ndaj Lepencit

Drini i Bardhë u mposht në shtëpi nga KF Lepenci me rezultat 2:6 në ndeshjen e radhës të Ligës së Dytë të Kosovës, raporton...
Lajme

UBO: Bali Muharremaj 45.7% në Suharekë

Sipas Exit Poll-it në Dukagjini të UBO, del se në Suharekë, do të kemi balotazh. Aty prinë Bali Muharremaj i AAK-së, me 45.7%, ndërsa Ardian...

Sonte Serbia – Shqipëria, luhet për histori dhe kualifikim në Botëror

Shaqir Totaj shpall fitoren në Prizren: Do ta udhëheqim qytetin edhe 4 vitet e ardhshme

Shaqir Totaj merr mbështetjen e sportistëve dhe shoqatave kulturore e artistike të Prizrenit

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Rexhepi: Besoj se PDK-ja dhe Vetëvendosja do të shkojnë në balotazh në Prizren

Zafir Berisha ushtron të drejtën e votës: Zgjedhjet janë festa e demokracisë!

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

Artan Abrashi: Mbështetja në Kurillë tregon se qytetarët duan ndryshim në Prizren

Voton Artan Abrashi

Voton Shaqir Totaj

Zbulohet një intervistë e humbur prej 50 vitesh me John Lennon: Frika nga përgjimet, albumet dhe jeta në Dakota Building

Parandalohet tentativë e fshehjes së mallrave në Vërmicë – Dogana sekuestron pajisje pune të padeklaruara

Fitore historike: Shqipëria mposht Serbinë

Zafir Berisha vazhdon fushatën në lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’: Zëri juaj vendos më 12 tetor

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne