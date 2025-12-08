Totaj: E respektoj vendimin e dorëheqjes së drejtorit Çelë Lamaj

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka reaguar dy ditë pas dorëheqjes së Çelë Lamajt nga pozita e drejtorit të DSHP-së dhe nga të gjitha funksionet publike e partiake në kuadër të PDK-së.
“E kuptoj dhe e respektoj dorëheqjen e drejtorit Çelë Lamaj. E falënderoj për kontributin e tij katërvjeçar në kuadër të qeverisjes lokale të Prizrenit. Angazhimi dhe performanca e tij kanë bërë të mundur realizimin e një numri të konsiderueshëm projektesh në qytet. I uroj shëndet dhe suksese në rrugëtimin e tij profesional”, ka shkruar kryetari Totaj.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren