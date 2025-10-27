10.5 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Totaj: Ekipet komunale në terren për t’u ndihmuar familjeve e prekura nga përmbytjet në Prizren

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se mbrëmë vonë dhe që nga orët e hershme të mëngjesit, ekipet komunale janë në terren për t’u ardhur në ndihmë familjeve të prekura nga përmbytjet pas reshjeve të dendura të shiut.

“Së bashku me ekipet komunale jemi të angazhuar në çdo zonë të prekur, ndërsa situata po monitorohet vazhdimisht për ta garantuar sigurinë e qytetarëve”, ka deklaruar Totaj.

Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që rastet urgjente t’i raportojnë në numrat:
? 112 – Qendra Operative Emergjente
? 192 – Policia
? 193 – Zjarrfikësit

“Faleminderit për durimin dhe bashkëpunimin tuaj,” ka shtuar kryetari Totaj.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes një shtetas i huaj në spitalin e Prizrenit, rasti po hetohet

Më Shumë

Fokus

Pallacanestro Reggiana, e fortë për Bashkimin

Bashkimi është mundur në ndeshjen e dytë në grupet e FIBA Europe Cup nga Pallacanestro Reggiana në Itali me rezultat 100:65 (31:17, 21:21, 29:13,...
Sport

Prizreni udhëton në Obiliq për përballjen me KEK-un

Prizreni do të zhvillojë ndeshjen e radhës të kampionatit kundër KEK-ut në stadiumin “Agron Rama” në Obiliq. Takimi do të luhet nesër me fillim...

Vizita e Bekim Fehmiut në muzeun e Luftës, ish-shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës, viti 1972

Biletat për ndeshjen Rahoveci 029 – Prishtina dalin në shitje

Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore – Kastrati përkrah fushatën “Mos hesht” në Malishevë

Bashkimi në Itali: Përqendrim maksimal për sfidën e nesërme në Reggio Emilia

Spitali i Prizrenit dhe Policia e Kosovës thellojnë bashkëpunimin institucional

Gjoba për personat që hynë me vetura në parkun rekreativ të Suharekës

Kitaristi legjendar, Eric Clapton njofton turin muzikor në Gjermani

Zbulohen 50 mijë euro të padeklaruara në Vërmicë

Xheladini i LDK-së: Kryesia na dha të drejtën autonome të bëjmë koalicion me këdo, edhe me Vetëvendosjen

Ky’Leo Worriels transferohet te Junior 06

Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup

Edicioni i 24-të i festivalit ReMusica – 18 koncerte dhe mbi 160 artistë në Prishtinë dhe Prizren

Të dielën ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Dogana ndalon barna dhe suplemente të padeklaruara në Vërmicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne