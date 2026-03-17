Totaj emëron drejtorin e ri të Pronës dhe Çështjeve Ligjore në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka emëruar sot Elsabah Xhurxhehallon në pozitën e drejtorit të Drejtorisë së Pronës dhe Çështjeve Ligjore.
Emërimi është bërë në funksion të rritjes së efikasitetit dhe forcimit të institucioneve komunale.
“Emërova sot z. Elsabah Xhurxhehallo në pozitën e drejtorit të Drejtorisë së Pronës dhe Çështjeve Ligjore në Komunën e Prizrenit, profesionist i dëshmuar, me të cilin do të punojmë me përkushtim në shërbim të qytetarëve dhe forcimin e institucioneve tona”, tha Totaj./PrizrenPress.com
