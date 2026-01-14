7.3 C
Prizren
E mërkurë, 14 Janar, 2026
Totaj emëron Sead Arifin drejtor të Emergjencave dhe Sigurisë në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka emëruar sot Sead Arifin në pozitën e drejtorit të Emergjencave dhe Sigurisë.

Arifi do të jetë përgjegjës për menaxhimin dhe koordinimin e çështjeve që lidhen me emergjencat, sigurinë publike dhe mbrojtjen e qytetarëve në nivel komunal.

Totaj tha se emërimi i Sead Arifit synon forcimin e kapaciteteve institucionale në këtë sektor të rëndësishëm dhe rritjen e efikasitetit në përballje me situata emergjente.

Cikli i emërimeve në ekzekutivin komunal pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, me qëllim kompletimin e strukturave drejtuese të Komunës së Prizrenit.

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit
Zhduket një burrë në Prizren

