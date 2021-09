Totaj: Fitorja jonë do t’i jap fund keqqeverisjes së Haskukës

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar sot disa aktivitete parazgjedhore.

Ai ka vizituar Ansamblin “Lidhja e Prizrenit”, disa hotele si dhe degën e PDK-së në Zhur.

Ka premtuar se do t’i jap fund keqqeverisjes në Prizren.

“Është krenaria e qytetit që përkundër vështirësive e ruan më zell traditën kulturore të Prizrenit. Ansamblit “Lidhja e Prizrenit” në këto katër vite i ka munguar përkujdesi i nevojshëm i institucioneve komunale”, tha Totaj.

“Është shqetësuese të shohësh kushtet e mjerueshme në të cilën vashat e djemtë e ansamblit ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Udhëheqja e Haskukës i ka lënë pa qendër e pa përkrahje institucionale”.

“Me ardhjen tonë në krye të Prizrenit, do të marrë fund epoka e mos interesimit për kulturën. Brenda 100 ditëshit të parë, ne do ta rikthejmë ansamblin në qendrën e tyre e do ofrojmë mbështetje të drejtpërdrejtë. Si qeverisje e ardhshme, do të përkujdesemi për mirë zhvillimin e të gjitha ansambleve e shoqatave kulturore, artistike e sportive”.

Totaj ka premtuar mbështetje edhe për hotelet.

“Gjatë vizitës në disa hotele të qytetit tonë në bisedë me pronarët u dakorduam se hoteleria është një ndër faktorët kryesorë për zhvillimin e turizmit, andaj si e tillë kjo lëmi deri më tani e lënë pa pëkujdesje meriton përkrahje nga pushteti lokal, përfshirë këtu edhe asistencën për zbutjen e pasojave ekonomike të pandemisë.Kjo përkrahje nuk do të mungon në mandatin e ardhshëm të qeverisjes lokale në Prizren”.

Në Zhur Totaj është ndarë i kënaqur me punën e degës së PDK-së.

“Në takim me strukturat e degës në Zhur e të nëndegës në Dobrusht, pashë nga afër përgatitjet e mëdha që PDK anë e mbanë Prizrenin ka bërë për zgjedhjet e 17 tetorit. PDK falë angazhimit të grave e burrave punëtorë të strukturave partiake e përkrahjes së gjerë qytetare, do të dalë fituese në zgjedhjet për komunën e Prizrenit. Mbështetja e besimi i madh që kanë tek ne, na obligon të qeverisim drejt e mirë. Fitorja jonë do t’i japë fund keq qeverisjes së Haskukës”.