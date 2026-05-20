Totaj godet Kurtin e VV-në: Kosova s’ka nevojë për spektakël politik, por për lidership serioz

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka kritikuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin si dhe Lëvizjen Vetëvendosje, për mënyrën se si kanë ardhur në pushtet.

Përmes një postimi në Facebook, Totaj tha se pavarësisht premtimeve të mëdha që VV premtoi për ardhjen në pushtet, sipas kreut të Prizrenit, Kosova vazhdon të mbetet pothuajse vendi më i varfër në Evropë.

 

“Kosova sot nuk po kalon vetëm një krizë politike. Po kalon një krizë të besimit, të shpresës dhe të perspektivës. Qytetarët që dikur besuan se do të vinte një qeverisje ndryshe, sot përballen me një realitet krejt tjetër. Me varfëri më të madhe, me rritje të kostos së jetesës, me izolim politik dhe me një atmosferë të rëndë sociale ku gjithnjë e më shumë familje po humbin besimin se gjërat mund të ndryshojnë për mirë”.

“Kosova vazhdon të mbetet pothuajse vendi më i varfër në Evropë. Të rinjtë vazhdojnë ta shohin largimin si zgjidhje, bizneset po përballen me pasiguri, ndërsa qytetari i zakonshëm po e ndjen çdo ditë më shumë barrën ekonomike. Në mungesë të rezultateve konkrete, kjo qeveri ka zgjedhur propagandën si mënyrë mbijetese politike. Çdo kritik shpallet armik, çdo mendim ndryshe sulmohet, ndërsa dështimet tentohen të mbulohen me tensione dhe përçarje të vazhdueshme”, ka shkruar ai.

 

 

Pos tjerash, Totaj thotë se më e dhimbshmja është se janë luftuar pothuajse të gjitha proceset nëpër të cilat ka kaluar Kosova.

“Janë sulmuar njerëz, institucione dhe aleanca që kanë kontribuar në ndërtimin e shtetit tonë. Në vend të bashkimit dhe ndërtimit të besimit, është kultivuar fryma e konfliktit dhe arrogancës politike. Por shteti nuk ndërtohet me mllef dhe propagandë. Shteti ndërtohet me vizion, me përgjegjësi dhe me punë konkrete për qytetarin”.

“Kosova nuk ka nevojë për spektakël politik. Ka nevojë për lidership serioz, për zhvillim real, për partneritet me aleatët tanë strategjikë dhe për institucione që e vendosin interesin e qytetarit mbi interesin partiak. Qytetarët e Kosovës meritojnë më shumë se zhgënjim, stagnim dhe premtime të pambajtura”, tha ai.

U deklaruan si qirinj por ishin fishekzjarre, dogana zbulon shmangie tatimore prej 2500 euro në Prizren
Shtrenjtohen kurbanet në Prizren – deri në 600 euro dashi i madh

