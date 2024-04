Totaj inspekton ndërtimin e obeliskut të UÇK-së

Në vazhdën e punimeve, në projektin “Ndërtimi i infrastrukturës (rrugëve dhe ambientit), turizmit kulturor në Leskovec”, sot, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, së bashku me ish-komandantin e UÇK-së, Xhemshit Krasniqi, vizituan këtë lokacion gjatë ndërtimit të pikës turistike – Memorialit i cili mbanë simbolet më të rëndësishme të luftës së lavdishme të UÇK-së.

“Ky lokalitet, do të jetë vend ku do të përkujtohet trimëria e vajzave dhe djemve tanë si dhe do të jetë një destinacion i këndshëm turistik”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit. /PrizrenPress.com

