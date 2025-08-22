Totaj inspekton punimet infrastrukturore në lagjen ‘Kurillë’

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka vizituar sot nga afër punimet që po zhvillohen në rrugën “Beteja e Llapushnikut” në lagjen ‘Kurillë’, ku po realizohet një projekt i rëndësishëm infrastrukturor.
Ky projekt përfshin instalimin e rrjetit të ri të ujësjellësit dhe kanalizimit, si dhe ndërtimin e ndriçimit publik. Faza përfundimtare e punimeve do të përmbyllet me asfaltimin e rrugës, duke krijuar kushte më të mira jetese për banorët dhe duke përmirësuar funksionalitetin dhe sigurinë e qarkullimit në këtë zonë.
Totaj theksoi rëndësinë e investimeve të tilla për zhvillimin urban të qytetit dhe përmirësimin e infrastrukturës bazike në lagjet e Prizrenit./PP/
