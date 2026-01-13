Totaj konfirmon pranimin e propozimeve të LDK-së për drejtorë të Ekzekutivit në Prizren

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka konfirmuar se ka pranuar zyrtarisht emrat e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) për pozitat e drejtorëve në Ekzekutiv.
Në një deklaratë për RTV Besa, Totaj ka bërë të ditur se LDK-ja i ka dorëzuar pesë emra, në përputhje me marrëveshjen e arritur ndërmjet palëve.
“LDK-ja i ka dërguar pesë emra për drejtorë të Ekzekutivit, sipas marrëveshjes. Nesër do t’i takoj kandidatët para emërimit dhe më pas do të vazhdoj me procesin e emërimit,” ka deklaruar Totaj.
Ndërkohë, kryetari i Degës së LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, ka dorëzuar zyrtarisht emrat e kandidatëve të propozuar për këto pozita. Sipas burimeve, emrat e propozuar janë: Sylejman Baxhaku, Ajlin Shishko, Florent Ukaj, Nderim Kadriaj dhe Fatmir Memajt.
Megjithatë, ky propozim ka shkaktuar reagime dhe pakënaqësi brenda radhëve të LDK-së në Prizren.
Procesi i emërimeve pritet të vazhdojë në ditët në vijim, ndërsa mbetet të shihet nëse reagimet brenda LDK-së do të ndikojnë në vendimmarrjen përfundimtare./PrizrenPress.com/
