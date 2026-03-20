5.1 C
Prizren
E premte, 20 Mars, 2026
type here...

Fokus

Totaj kritikon Qeverinë: Na janë marrë 12 milionë euro, 30% ishin për investime kapitale, qytetarët të jenë të kujdesshëm se kë e votojnë

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, i ftuar në Euro në T7, ka thënë se rreth 12 milionë euro i janë marrë kësaj komune.

Totaj, ka deklaruar se 70% e këtyre parave kanë qenë të kontratës kolektive, ndërsa 30 për qind të investimeve kapitale, përcjell Express.

‘’Rrena i ka kamt e shkurta, komunat planifikojnë buxhetin e tyre në harmoni me kriteret standarde, sepse na e marrim një qarkore nga ministria. 23/24 milionë i kemi për investime kapitale, por gjysmën veç na i kanë marrë. Qe 70% prej atyne mjeteve, 12 milionë që na i kanë marrë neve komplet, 70% janë të kontratës kolektive, 30% janë të investimeve kapitale. Ajo çka muj unë më bë, me ardh me identifiku çështjen edhe me informu opinioni që të paktën le ta dinë se ku është gjeneza e problemit dhe të jenë më ët kujdesshëm në zgjedhjet e ardhme të cilat sipas gjitha gjasave do të ndodhin, se kë po e votojnë. Neve na vyjnë njerëz profesionalë që i adresojnë këto çështje’’, ka deklaruar ai mes tjerash. /Express

Më Shumë

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne