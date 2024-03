Totaj ndan pamje të fshatit Jeshkovë: Fshat i bujarisë dhe trimërisë

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka përshëndetur qytetarët, të dielën, duke ndarë pamje nga fshati Jeshkovë.

Ai në postimin e tij në Facebook ka thënë se ky vend ka rritur shumë heronj duke lënë gjurmë të thella në historinë tonë.

”Mirëmëngjesi nga fshati i bujarisë dhe trimërisë, Jeshkova!

I vendosur ndërmjet kodrave dhe maleve të mahnitshme, ky vend ka rritur shumë heronj duke lënë gjurmë të thella në historinë tonë.

Jeshkova, është një fshat i kullave të trashëgimisë, ku arkitektura tradicionale shkëlqen në harmoni me pasurinë natyrore përreth dhe me mikpritjen e banorëve, që për t’u shijuar duhet me domosdo të vizitohet.”, shkruan Totaj në Facebook.