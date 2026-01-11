-7 C
Totaj nderon me mirënjohje pronarin e restorantit “Beska”

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka ndarë një mirënjohje të veçantë për ndërmarrësin e njohur prizrenas, Besim Shkreli, pronar i restorantit “Beska”, i cili vepron në qendër të qytetit.
Sipas tij, restoranti “Beska” ndër vite ka dhënë një kontribut të çmuar në zhvillimin e biznesit lokal, duke u shndërruar në shembull suksesi dhe përkushtimi, si dhe ka qenë mbështetës i vazhdueshëm i aktiviteteve sportive në Prizren.
“Beska ka qenë dhe mbetet një histori suksesi për Prizrenin. Përveç zhvillimit të biznesit lokal, ky restorant dhe pronari i tij kanë kontribuar vazhdimisht edhe në përkrahjen e sportit dhe aktiviteteve të tjera me rëndësi për qytetin,” ka deklaruar kryetari Totaj.
Ai u shpreh se Komuna e Prizrenit do të vazhdojë të vlerësojë dhe të mbështesë ndërmarrësit që me punën dhe angazhimin e tyre japin kontribut në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të qytetit./PrizrenPress.com/

