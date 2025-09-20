Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, u prit sonte me entuziazëm nga banorët e Gjonajt të Hasit, në një mbledhje elektorale ku u shpalos vizioni për zhvillimin e mëtejmë të Komunës së Prizrenit.
Kliko videon:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1127376775485646
“Faleminderit Gjonaj, faleminderit Hasi im, me njerëzit më punëtorë që njoh! Mbështetja që po marr këtu është motiv i madh për të vazhduar me punë edhe më të mëdha në mandatin e ri” – deklaroi Totaj.
Ai theksoi se prioritet i qeverisjes së tij do të jetë rritja e investimeve në infrastrukturë dhe projekte zhvillimore:
“Do të ketë më shumë investime në rrugë, ndriçim publik, arsim dhe projekte të mëdha transformuese që do t’i japin Hasit dhe gjithë Komunës së Prizrenit pamjen moderne që qytetarët tanë e meritojnë”.
Banorët e Gjonajt shprehën besimin e tyre se Totaj do të vazhdojë të sjellë projekte konkrete që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e tyre të përditshme.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren