Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, u prit sonte me entuziazëm nga banorët e Gjonajt të Hasit, në një mbledhje elektorale ku u shpalos vizioni për zhvillimin e mëtejmë të Komunës së Prizrenit.

Kliko videon:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1127376775485646

“Faleminderit Gjonaj, faleminderit Hasi im, me njerëzit më punëtorë që njoh! Mbështetja që po marr këtu është motiv i madh për të vazhduar me punë edhe më të mëdha në mandatin e ri” – deklaroi Totaj.

Ai theksoi se prioritet i qeverisjes së tij do të jetë rritja e investimeve në infrastrukturë dhe projekte zhvillimore:

“Do të ketë më shumë investime në rrugë, ndriçim publik, arsim dhe projekte të mëdha transformuese që do t’i japin Hasit dhe gjithë Komunës së Prizrenit pamjen moderne që qytetarët tanë e meritojnë”.

Banorët e Gjonajt shprehën besimin e tyre se Totaj do të vazhdojë të sjellë projekte konkrete që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e tyre të përditshme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluks në kufi – Bregdeti, preferencë e qytetarëve të Kosovës edhe në shtator

