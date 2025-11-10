12.9 C
Totaj pas fitores në Prizren: Jam uruar nga Abrashi e Zafa

By admin

“Jam uruar edhe nga z. Abrashi edhe nga Zafa. Ditën e parë të punës e kam filluar me pushim, sepse dje ishte një angazhim shumë i madh dhe serioz, dhe për të qenë i drejtë, nuk mund ta filloja punën në mëngjes. Pasdite gjithsesi po e marr punën në dorë, pasi gjithçka ka filluar të kthehet në vendin e vet”, tha Totaj.

Organizohet ngjarja “Aplikim për skema të granteve dhe hapja e biznesit” në Dragash
Mori edhe një mandat në Rahovec, Latifi: Kjo është fitore e jona

