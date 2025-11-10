Totaj pas fitores në Prizren: Jam uruar nga Abrashi e Zafa

“Jam uruar edhe nga z. Abrashi edhe nga Zafa. Ditën e parë të punës e kam filluar me pushim, sepse dje ishte një angazhim shumë i madh dhe serioz, dhe për të qenë i drejtë, nuk mund ta filloja punën në mëngjes. Pasdite gjithsesi po e marr punën në dorë, pasi gjithçka ka filluar të kthehet në vendin e vet”, tha Totaj.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren