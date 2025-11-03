10.8 C
Totaj për koalicionet e Vetëvendosjes në Prizren: “Të panatyrshme”

By admin

Kandidati për kryetar të Komunës së Prizrenit nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Shaqir Totaj, ka reaguar pas finalizimit të koalicioneve zgjedhore në prag të balotazhit të 9 nëntorit. Ai i ka cilësuar marrëveshjet e fundit të kundërkandidatit të tij si “koalicione të panatyrshme”.
Të dielën pasdite, PDK ka zyrtarizuar koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK), ndërsa Totaj ka paralajmëruar edhe arritjen e koalicioneve të tjera në ditët në vijim. Ndërkaq, Lëvizja Vetëvendosje (LVV) ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me AAK-në, NDS-në, LPRK-në, PREBK-un dhe, mbrëmë, me Bashkimin Demokratik të Prizrenit (BDP) të Zafir Berishës.
Me këto marrëveshje, janë kompletuar koalicionet që pritet ta bëjnë garën për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Prizren edhe më interesante dhe të ngushtë./TV Prizreni/

