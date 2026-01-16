5.3 C
Totaj për mandatin e ri: Besoj dhe shpresoj për performancë të mirë

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, pret një performancë të mirë  të  qeverisjes  në këtë mandat.

Ai tregon se  procesi i krijimit dhe funksionalizimit të strukturave drejtuese ka kërkuar kohë dhe koordinim me partnerët e koalicionit.

“Besoj dhe shpresoj që do të kemi një performancë të mirë”, tha  Totaj për TV Prizren.

Sipas tij, gjatë kësaj periudhe janë marrë propozimet nga partitë pjesë e koalicionit qeverisës dhe është arritur të emërohet shumica e drejtorëve komunalë.

Totaj bëri të ditur se vetëm Drejtoria e Financave ka mbetur ende pa u kompletuar, ndërsa pritet që edhe kjo të ndodhë së shpejti.

Ai vlerësoi se drejtuesit e rinj do të përballen me sfida më të mëdha gjatë vitit të parë të mandatit, por shtoi se vitet pasuese pritet të jenë më të lehta nga aspekti i funksionimit institucional.

“Konsolidimi i strukturave drejtuese do të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen e efikasitetit të administratës komunale dhe në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët”./PrizrenPress.com/

