Totaj për përfshirjen e Limajt në listën e PDK-së: Nuk është çështje personale e imja, vendos kryesia

Nënkryetari i PDK-së, Shaqir Totaj para fillimit të mbledhjes së kryesisë së kësaj partie ka deklaruar se nuk e ka pare agjendën se çka do të diskutohet në mbledhje, por ka shtuar se beson do të jetë tema e zgjedhjeve të 7 qershorit.
Ndërsa, kur është pyetur se a do të jetë Fatmir Limaj në listën e PDK-së për zgjedhje, Totaj ka thënë se për këtë do të vendos kryesia.
“Për temat që do të diskutohen nuk e di se s’kam parë akoma agjendën, mirëpo besoj që do të jetë edhe tema të tjera në përgatitje drejt zgjedhjeve, finalizimi i listës së kandidatëve që janë në aktualitet. Kjo nuk është çështje personale imja, është çështje e PDK-së edhe kryesia do ta vendosë. Ju falënderoj për punën që po bëni që keni dalë në ditë që nuk është ditë pune me i përcjell zhvillimet”, tha Totaj./ekonomiaonline/
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren