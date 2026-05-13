14.1 C
Prizren
E mërkurë, 13 Maj, 2026
type here...

Fokus

Totaj për rastin e Nait Hasanit: Në listën përfundimtare janë përfshirë edhe emra që s’janë propozuar nga dega e PDK

By admin

Shaqir Totaj ka dhënë detaje shtesë për futjen në listë të Nait Hasanit.

Kjo pasi që Totaj dje kishte thënë në një deklaratë se Hasani nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhor të PDK-së.

Por, sot Totaj ka dalë përsëri me një sqarim shtesë lidhur me këtë çështje.

Përmes, një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Totaj ka shkruar se e ka obligim që opinionin publik ta informojë drejtë, duke treguar edhe listën e kandidatëve të propozuar nga dega e PDK-së, në Prizren.

Postimi i tij i plotë:

Të nderuar,

Kemi obligim që opinionin publik ta informojmë drejt.

Pas kompromitimit të procesit të numërimit të votave në zgjedhjet nacionale të Dhjetorit 2025, kryetari i PDK-së z. Bedri Hamza, në një intervistë në TV Klan Kosova, kishte kërkuar reflektim dhe përgjegjësi nga lidershipi i degës së PDK-së në Prizren dhe nga unë si kryetar i saj.

Pas konsultimeve të brendshme, unë dhe kryesia e degës në Prizren kemi reflektuar me përgjegjësi politike dhe morale.

Personat emrat e të cilëve u përmendën në atë proces nuk janë propozuar nga dega e PDK-së në Prizren për të qenë pjesë e listës së kandidatëve. Madje, disa prej tyre janë tërhequr publikisht nga gara deri në përfundimin e procesit ligjor.

Megjithatë, në listën përfundimtare të PDK-së janë përfshirë kandidatë emrat e të cilëve janë përmendur në procesin e kompromituar të numërimit të votave.

Sidoqoftë, ne do ta vazhdojmë garën me përkushtim të plotë dhe kontribut maksimal.

Në vijim, lista e kandidatëve të propozuar nga dega e PDK-së në Prizren:

1. Faruk Bojaxhiu

2. Jona Hoxhaj

3. Shkelzen Kastrati

4. Endra Luzha

5. Adelina Beqiri-Minci

6. Betim Ramadani

7. Lumnije Rakaj

8. Xhafer Hoxha

9. Lajde Kolgjeraj

Me respekt dhe konsideratë.

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së
Next article
Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

Më Shumë

Fokus

Trepça dhe Bashkimi përballen sërish për titullin e kampionit – ky është orari i finaleve

Trepça dhe Bashkimi do të përballen edhe këtë edicion në finalen e madhe të “Play-off”-it në ProCredit Superligë, në një rivalitet që tashmë është...
Sport

Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Vushtrria Basket në U16

Ekipi i vajzave U16 të Junior 06 Moni Bau ka nisur me fitore serinë finale të Play-Off-it, pasi mposhti Vushtrria Basket me rezultat 79:57,...

Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

Përfundon asfaltimi i rrugës “Xhevë Lladrovci” në Prizren

PDK në Prizren themelon shtabin zgjedhor për zgjedhjet e 7 Qershorit

Mbi 200 motoristë ngjiten në bjeshkët e Pashtrikut, përshkojnë ‘Shtegun e Lirisë’ në nderim të heronjve të UÇK-së

Nasheci drejt shndërrimit në pikë të rëndësishme turistike

Luljeta Veselaj-Gutaj nuk do të kandidojë në zgjedhjet e 7 qershorit

Rriten rastet me fruth, QKMF në Rahovec hap vaksinimin edhe gjatë festës

AAK-ja zgjedh kryesinë e re në Prizren

Nait Hasani: Jam propozuar nga Dega e PDK-së në Prizren që të jem kandidat për deputet

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Nis sot rikonstruktimi i rrugës Kijevë–Malishevë

“S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët..”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota

Vetëvendosje në Prizren zhvillon takim mobilizues me strukturat e saj

Kapet mashtruesi serb në Vërmicë, bashkë me disa persona përfituan mbi 1.5 mln euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne