11.4 C
Prizren
E mërkurë, 18 Mars, 2026
Totaj priti Igballe Rogovën/Do të forcojmë mekanizmat kundër dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim Drejtoreshën Ekzekutive të Rrjetit të Grave të Kosovës, Igballe Rogova, së bashku me bashkëpunëtoret e saj, ku është diskutuar për forcimin e mekanizmave lokalë për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore.

Gjatë takimit është theksuar edhe nevoja për rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional, me qëllim të ofrimit të mbështetjes më efektive për viktimat.

“Prita sot në takim Drejtoreshën Ekzekutive të Rrjetit të Grave të Kosovës, Igballe Rogova, me bashkëpunëtore, ku diskutuam për forcimin e mekanizmave lokalë për mbrojtje nga dhuna në familje e dhuna me bazë gjinore si dhe për nevojën e rritjes së bashkëpunimit ndërinstitucional”, ka thënë Totaj.

Ai ths se në këtë takim palët janë pajtuar për thellimin e bashkëpunimit në funksion të fuqizimit të kapaciteteve komunale.

“Me këtë rast u pajtuam për thellimin e bashkëpunimit në funksion të fuqizimit të kapaciteteve komunale dhe ofrimit të mbështetjes më efektive për viktimat”, u shpreh Totaj.

