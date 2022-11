Totaj pret zv/ministrin Durmishi – bisedojnë për ndërtimin e ashensorëve për ngjitje në Kalanë e Prizrenit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, së bashku me pjesëtarë të ekzekutivit, mirëpritën sot zëvendësministrin e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hysen Durmishi, përfaqësuesit e “Swiss Contact”, Argjentina Grazhdani dhe Fisnik Reçica.

Siç bëhet e ditur, biseduan për jetësimin e projektit të ndërtimit të strukturës dhe ashensorëve për ngjitje në Kalanë e Prizrenit

“Me këtë rast, biseduan për jetësimin e projektit të ndërtimit të strukturës dhe ashensorëve për ngjitje në “Kalanë e Prizrenit” që do të jetë një tjetër element atraktiv për turistët e huaj dhe vendës që do ta sodisin qytetin nga një dimension krejtësisht tjetër dhe do ta përjetojnë bukurinë që sjell ngjitja në Kalanë e qytetit”, thuhet në njoftim./ PrizrenPress.com