9.9 C
Prizren
E premte, 27 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Totaj prezanton raportin për vitin 2025

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka prezantuar raportin e punës për periudhën janar–dhjetor 2025, duke theksuar investimet dhe projektet e realizuara gjatë vitit të kaluar.

“Gjatë vitit 2025 kemi realizuar investime të rëndësishme në infrastrukturë, shëndetësi, objekte arsimore, kulturore dhe sportive, si dhe në rrjetet e shërbimeve publike. Ky vit ka qenë një periudhë e angazhimit intensiv institucional dhe përkushtimit maksimal për përmirësimin e jetës së qytetarëve”, ka deklaruar Totaj para anëtarëve të Kuvendit Komunal.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Raporti u shoqërua me kritika nga opozita. Karanfil Haxhillari nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV) e cilësoi dokumentin si të paplotë dhe me karakter promovues.

“Ky nuk është raport serioz llogaridhënës, por më shumë ngjan me një broshurë promovuese”, është shprehur ai gjatë diskutimit.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Ndërkaq, Ilir Gashi, po ashtu nga LVV, ndërpreu fjalimin e tij pas largimit nga salla të kryetarit Totaj. Në shenjë pakënaqësie, anëtarët e LVV-së dhe të subjektit BD liruan sallën e mbledhjes.Pavarësisht tensioneve, seanca vazhdoi me shqyrtimin e pikave të tjera të rendit të ditës.

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Një burrë gjendet i vdekur pranë shtëpisë
Next article
Arrestohet i dyshuari se ia vodhi portofolin një qytetari në Prizren

Më Shumë

Lajme

Mori 14 mijë € kamatë, kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për fajde në Rahovec

Prokuroria Themelore në Gjakovë, Departamenti i Përgjithshëm, ka  njoftuar se ndaj të pandehurit me inicialet M.I., ka marrë aktvendim për fillimin e hetimeve si...
Lajme

Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

Në Kuvendin Komunal të Malishevës u prezantua Studimi i Fizibilitetit për zgjidhjen afatgjate të furnizimit me ujë të pijes në këtë komunë. Studimi ofron...

I kishin premtuar se do ta dërgojnë jashtë shtetit për shërim duke e dëmtuar në vlerë 130 mijë euro – arrestohen dy të dyshuar

Valdet Hoxha: Liderët politikë mund të jenë pajtuar në heshtje për zgjedhje

Ndotje e ambientit në Landovicë, reagojnë banorët|Video

“Bereqeti” shpërndan hurma për punëtorët e administratës në Dragash

Arrestohet i dyshuari se ia vodhi portofolin një qytetari në Prizren

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Latifi pret në takim pronarët e barnatoreve private që operojnë në Rahovec

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Liria fiton dhe mban hapin me kreun

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Qeveria Komunale e Dragashit formon komisione për strehimoren e qenve dhe donacionin për bletarët

Kryeprokurori i Prizrenit pret në takim përfaqësuesit e Odës Regjionale të Avokatëve të Prizrenit

Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne