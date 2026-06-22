Lajme

Totaj priti delegacionin e Iowa Soccer Association nga SHBA-ja

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot një delegacion të Iowa Soccer Association nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë.

Ai  ka bërë të ditur se gjatë takimit është diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit në fushën e sportit, veçanërisht futbollit, si dhe për forcimin e lidhjeve mes të rinjve.

“Mirëprita sot një delegacion të Iowa Soccer Association (Shoqata e Futbollit të Iowa-s) nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë. Gjatë takimit diskutuam për mundësitë e bashkëpunimit në fushën e futbollit dhe sporteve të tjera, me fokus te shkëmbimi i përvojave, fuqizimi i lidhjeve ndërmjet të rinjve dhe promovimi i vlerave sportive. Kjo vizitë është hap i rëndësishëm në ndërtimin e partneriteteve të reja ndërmjet Kosovës dhe shtetit të Iowas në interes të sportit dhe rinisë”, ka deklaruar Totaj.

Sipas tij, vizita është organizuar në bashkëpunim ndërmjet Konsullatës së Kosovës në Iowa dhe Iowa Soccer Association, me mbështetjen e Ministria e Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi para renovimit profesional të hapësirave
Next article
Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shpall konkursin për studentët e rinj më 29 qershor

Më Shumë

Fokus

Arrestohet “dileri” i kërkuar në Prizren, ishte i dënuar me rreth 1 vit burgim

Policia në Prizren, gjatë ditës së sotme kanë arrestuar të kërkuarin që ishte dënuar me 10 muaj burg efektiv, pasi dyshohet se kishte kryer...
Fokus

Humb jetën punëtori në Prizren, rrëzohet vinçi në punishte

Një 26-vjeçar ka vdekur në vendin e punës të hënën në Prizren. Policia ka njoftuar se rasti ka ndodhur në lagjen Arbana, ku viktima ishte...

Vidhen dy vetura në Prizren

Nuk zgjedhet deputet, Hasani: Mirënjohje e përjetshme për 17.617 votat e besimit

Inspektorati komunal i Malishevës apelon për respektim të orarit të grumbullimit të mbeturinave nga bizneset

“Muzat e Vreshtave”, festivali kushtuar poetit Xhevdet Bajraj nis rrugëtimin në Rahovec

Fundjava sjell fluks të madh, mbi 10 mijë kosovarë kalojnë në Shqipëri

Zafir Berisha: Nait Hasani mbeti jashtë Kuvendit për shkak të kundërfushatës brenda PDK-së

Shkak i një mosmarrëveshjeje, rrihen nënë e bijë në Malishevë

Kosova mirëpret çlirimtarët, historia tashmë ka folur

Zyrtare: Vedat Muriqi rikthehet te Fenerbahçe

Bashkimi investon në kushte moderne, nis renovimi i hapësirave të reja në “Sezai Surroi”

Panairi i 26-të i Librit nis me moton “Libri hap botën”

GESS Who! organizon udhëtimin e parë ndërkombëtar, 23 studentë të ETH Zürich e vizituan qytetin e Prizrenit

Nisin punimet për rikonstruktimin e rrugës rajonale Arllat–Malishevë

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shpall konkursin për studentët e rinj më 29 qershor

Lajmet e Fundit