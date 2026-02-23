11.9 C
Prizren
E hënë, 23 Shkurt, 2026
Fokus

Totaj priti koordinatorin e ri të OKB-së, Stephen O’Malley

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në një takim kurtuazie Koordinatorin e ri për Zhvillim të Kombet e Bashkuara në Kosovë, Stephen O’Malley.

Gjatë takimit është diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet Prizrenit dhe OKB-së, me theks të veçantë në avancimin e qëllimeve për një shoqëri më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

“Prizreni është simbol i diversitetit në rajon, ku bashkëjetesa ndërmjet komuniteteve është e natyrshme dhe cilësore”,  shkruan Totaj.

Ai tregoi se me përfaqësuesin e OKB-së është biseduar edhe për vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe forcimit të vlerave të bashkëjetesës në komunë./ PrizrenPress.com

Hajnat e maskuar tentojnë të grabisin një shtëpi në Rahovec, dështojnë
Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Lajmet e Fundit

