Fokus

Totaj priti kryeshefin e ri të “Hidroregjionit Jugor”

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në një takim njoftues Kryeshefin e ri Ekzekutiv të KRU “Hidroregjioni Jugor”, Bekim Gashi, së bashku me bashkëpunëtorët e tij.

Gjatë takimit u diskutua për rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional, me fokus përmirësimin e shërbimeve për qytetarët dhe realizimin e projekteve të përbashkëta.

“Me kënaqësi prita sot në takim njoftues Kryeshefin e ri Ekzekutiv të KRU ‘Hidroregjioni Jugor’, Bekim Gashi, së bashku me bashkëpunëtorët e tij. Gjatë bisedës theksuam rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë ndërinstitucional, si një parakusht për ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe efikase për qytetarët. Shpreha gatishmërinë që ky bashkëpunim të thellohet edhe më tej, në funksion të realizimit të projekteve dhe përmbushjes së nevojave të qytetarëve të Komunës së Prizrenit”, shkruan  Totaj.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Emilja Rexhepi paralajmëron zgjedhje të reja

Më Shumë

Sport

Malisheva përforcohet me Keslin Shanin

Malisheva ka zyrtarizuar transferimin e futbollistit Keslin Shani, i cili do të jetë pjesë e skuadrës për sezonin e ri. Shani vjen te Malisheva pasi...
Fokus

Zyrtare: Edvin Kuc rikthehet te Ballkani i Suharekës

Ballkani e ka rikthyer ish-mesfushorin Edvin Kuc sërish në Suharekë. Kuc që dikur ishte kapiten i “Xhebrailave” është rikthyer sërish me objektivin që ta fitojë...

Sot varroset 26-vjeçari që vdiq në vendin e punës në Prizren

MC Eagles nga Prizreni feston 20-vjetorin e themelimit

Aksident i trefishtë pas mesnate në Prizren

Ndahet nga jeta fermeri më i vjetër i Prizrenit, Pashk Boqaj

Totaj priti avokatët e popullit të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Parajsa në ty

Komuna e Suharekës pajis “Eko Therandën” me mjete të reja për përmirësimin e shërbimeve publike

U raportua si e zhdukur, gjendet 65-vjeçarja në malet e Prevallës pas më shumë se tri orësh kërkime

‘Nga mikseri i kamionit është shkëputur një gyp’ Detaje nga vdekja e djeshme e 25-vjeçarit në vendin e punës në Prizren

Sot moti me diell dhe vranësira, temperaturat maksimale shkojnë deri në 30 gradë

Inspektorati komunal i Malishevës apelon për respektim të orarit të grumbullimit të mbeturinave nga bizneset

Totaj shpreh ngushëllime për vdekjen tragjike të punëtorit në vendpunishte në Prizren

Trangulli i Rahovecit po fiton tregun evropian

Prizren: Policia kap personin në kërkim – dërgohet në burg

Lajmet e Fundit