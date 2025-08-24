23.5 C
Totaj promovon Ujëvarën e Korishës: Ju ftoj ta vizitoni këtë margaritar turistik

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka shpërndarë pamje nga Ujëvara e Korishës, pas përfundimit të investimeve të realizuara në këtë pikë natyrore me potencial të lartë turistik.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Totaj theksoi rëndësinë e këtyre ndërhyrjeve në përmirësimin e infrastrukturës dhe qasjes në zonë, duke e cilësuar këtë vend si një nga destinacionet më tërheqëse për banorët lokalë dhe vizitorët.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

“Përshëndetje nga Ujëvara e Korishës, ku pas investimeve të bëra në këtë pikë turistike, është shndërruar në një nga destinacionet më të preferuara të banorëve të zonës dhe vizitorëve, sidomos gjatë vikendeve, duke ofruar një ambient të përsosur për relaks dhe piknik. Ju ftoj ta vizitoni këtë margaritar turistik dhe ta shijoni bukurinë e tij natyrore!”, shkroi Totaj.

Komuna e Prizrenit ka qenë aktive në promovimin e turizmit lokal, duke u fokusuar në zhvillimin e infrastrukturës dhe ruajtjen e mjedisit në zonat me vlera të veçanta natyrore, siç janë edhe Ujëvarat e Korishës.

