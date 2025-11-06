10.1 C
Prizren
E enjte, 6 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Totaj: Qasja gjithëpërfshirëse do të shpërblehet me besim dhe votë të qytetarëve

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar rëndësinë e një qasjeje gjithëpërfshirëse në proceset e vendimmarrjes dhe zhvillimit të qytetit, duke e cilësuar këtë si formulën e suksesit për të ardhmen e Prizrenit.

“Puna jonë gjithëpërfshirëse në Prizren do të shpërblehet me besim dhe votë. Duke e pasë parasysh faktin se ne e kemi një qasje gjithëpërfshirëse, do të kemi mundësi të krijojmë standarde, të ndërtojmë një sistem të vlerave, të kemi më shumë ide, më shumë resurse humane, kapacitete, energji dhe vizion”, ka theksuar Totaj.

Mund të jetë një imazh i ?ngrohës i ujit, makinë kafeje dhe ?teksti që thotë "???? KONKURSPUNE UNE KONKU RS KAM AMARIER E SHANKIST/ E Adresa: Wesley Clark (Ortakoll) tek banesat Adcesnee/Cak.ololoclel e Liburnisë Te interesuarit mund na kontaktojn e ???? +383 44 493 700?"??

Sipas tij, ky kombinim i faktorëve ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e procesit të vendimmarrjes.

“Krejt ky input pastaj ndikon në mënyrë kualitative, me një proces të vendimmarrjes më të mirë,” ka shtuar ai.

Totaj ka nënvizuar se përveç aspektit të cilësisë, Prizreni mbetet shembull i përfshirjes dhe respektimit të diversitetit. “E kemi edhe aspektin gjithëpërfshirës si një qytet me diversitet, si një qytet që nuk e lë anash asnjë komunitet, sado i vogël qoftë ai,” ka theksuar kryetari.

Në përmbyllje, ai ka deklaruar se kjo qasje është baza mbi të cilën ndërtohet jo vetëm fitorja elektorale, por edhe një qeverisje më e mirë.

“Prandaj, kjo formulë është një formulë e suksesit, e cila do të na mundësojë jo veç fitoren, por edhe qeverisjen më të mirë,” ka përfunduar Totaj.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni në rrezik nga ujërat e zeza
Next article
Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Abrashi synon të udhëheqë Prizrenin: E njoh qytetin dhe sfidat e tij

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka folur në emisionin Debat Plus për arsyet e tij se pse duhet të...
Lajme

Kubëzohen rrugët e fshatit Kuk në Dragash

Kryetari i Dragashit, Bexhet Xheladini, sot vizitoi njërin prej 20 akseve rrugore që po kubëzohen në fshatin Kuk. “Sot vizitova njërin nga 20 akset rrugore...

Vëllezërit Morina kishin nga dy plumba në trup, flet mjeku i Urgjencës në Malishevë

Sulmoi me thikë dy persona në Suharekë, arrestohet i dyshuari

Malishevë: Dy vëllezërit dyshohet se i vrau dhëndri

Zafir Berisha: Shaqir Totaj viktimë e hajdutëve të PDK-së dhe LDK-së

Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë

Kapet burri me të cilin bashkëjetoi 15-vjeçarja që u raportua e zhdukur në Prizren

Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

Rikthehet kalimi pa kontrolle i automjeteve në kufirin Kosovë-Shqipëri 02.11.2025 16:38

300 bursa për studentët në Prizren – rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar

Shqipëri – Kosovë pa kontrolle deri më 28 shkurt 2026

Disa zona të Prizrenit mbesin pa ujë shkaku i punimeve në rrjetin ujësjellës

Artan Abrashi dhe partnerët e koalicionit takohen në Shatërvan: Fitorja e Prizrenit është e pashmangshme

Dogana ndalon mallra të falsifikuara me markën “Apple”

Totaj për koalicionet e Vetëvendosjes në Prizren: “Të panatyrshme”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne