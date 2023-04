Totaj: Qytetarët po presin vendimin final, pagesat e tatimit në pronë në rënie

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, njëjtë sikurse edhe ai i Pejës , ka thënë se pagesat për tatim në pronë janë në rënie.

Dhe krejt, kjo pasi që janë në pritje që të merret vendimi final sa i përket këtij projektligji.

“Pagesat janë në rënie sepse njerëzit janë në pritje të asaj se çka po ndodhë a po o fal qeveria nga 100 euro, apo do të bëhet ndryshimi i ligjit dhe kjo pengu në realizimin e planit për inkasimin e të hyrave të tatimit në pronë në komunë”, është shprehur Totaj për Front Online.

Ai, ka treguar edhe se për sa % ka qenë propozimi i komunave që të ulet norma tatimore.

“Ne si komuna kemi propozuar që Qeveria me votua dhe me ia lajua ndryshimin e asaj normës më të ultë sepse deri tash ka qenë 0.15% dhe ne kemi propozuar me e ulë atë në 0.7o se në 0.8%në mënyrë që me neutralizua këtë ndikimin negativ që e kanë bërë për shkak të dyfishimit të vlerës së pronave që janë bërë në rivlerësim edhe krejt kjo ka ndikua në dyfishim të tatimi ën pronë dhe ne e dimë që po jetojmë në kushte relativisht të vështira ekonomike, me inflacion e me rritje të çmimeve edhe me dyfishua tatimin në pronë në mënyrë të njëanshme pa bashkëpunim të komunave nuk është e mirë”, ka thënë ndër të tjera Totaj.

E, në rast se Qeveria nuk i merr parasysh rekomandimet e komunave Totaj thotë se puna e komunave do të vështirësohet.

