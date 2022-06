Totaj raporton para qytetarëve

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka mbajtur sot takimin e parë publik me qytetarë .

Ai, në këtë takim ka folur për punën 6 mujore të këtij viti.

Totaj, falënderoi qytetarët për pjesëmarrjen në këtë takim.

“Vetëm bashkë mund të bëhet më shumë për qytetin dhe të krijohet ambient i këndshëm për të gjithë”.

“Bashkë me ju do ta transformojmë qytetin tonë dhe të gjitha fshatrat e Komunës”, tha Totaj.

Sipas tij, prioritetet e Komunës së Prizrenit janë: transparenca, infrastruktura moderne, hapësirat e gjelbra dhe hapësirat e lira publike, arsimi cilësor, turizmi zhvillimor dhe promovimi i qytetit. Gjithashtu, llogaridhënia, qasja proaktive, puna eficente dhe qasja e mediave në aktivitetet e Komunës, janë pjesë integrale të punës në Komunën e Prizrenit.

Në mbledhjet e përjavshme të tryetarit Totaj me drejtorët, marrin pjesë mediat dhe shoqëria civile, të cilat janë pjesë e të gjitha proceseve të Komunës.

Gjatë këtij gjashtë mujori është nënshkruar vendimi për formimin e grupit punues dhe është caktuar koordinatori për performancë komunale që do të ketë ndryshime progresive në këtë aspekt.

“Për këtë periudhë, Totaj, ka takuar 16 ambasadorë, dy zëvendës ambasadorë dhe delegacione nga Ambasada të ndryshme. Ka takuar 64 përfaqësues të institucioneve të ndryshme, si të nivelit lokal, atij qendror por edhe ndërkombëtar. 8 takime ka pasur me përfaqësues të KFOR-it dhe mbi 20 takime me përfaqësues të OJQ-ve të ndryshme”.

Kryetari Totaj, ka mbajtur takime edhe me përfaqësues të bizneseve dhe me zejtarë për t’i trajtuar kërkesat e nevojat e tyre.

Në fund të këtij takimi, të gjitha pyetjeve të parashtruara nga qytetarët e pranishëm, e që kryesisht kishin të bënin me infrastrukturën, shërbimet publike, arsimin, shëndetësinë, bujqësinë, sigurinë dhe urbanizmin.