Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar sot takim me kryetarin e Shoqatës së Gjahtarëve “Sharri” – Prizren, Erman Fusha dhe sekretarin e kësaj shoqate, Sedat Krasniqi.

“Bazuar në relievin me të cilin rrethohet Prizreni dhe kushteve të mira atmosferike, si dhe faunën e florën e zhvilluar, me z. Fusha e z. Krasniqi u diskutua për gjetjen e një mënyre për tejkalimin e ngërçit me të cilin ballafaqohen gjahtarët e Komunës së Prizrenit”, ka thënë Totaj./ PrizrenPress.com