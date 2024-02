Totaj takon strukturat e PDK-së

Kryetari i PDK-së në Prizren, Shaqir Totaj, ka takuar strukturat e partisë që e drejton .

Sipas tij, PDK-ja mbetet e palëkundur në rrugën e saj.

“Në vazhdën e takimeve me nëndegët e PDK-së, së bashku me anëtarët e kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, sonte zhvilluam mbledhje me kryesitë e nëndegëve: “Ortakoll”, “Arbana”, “Jeta e Re”, “Ganimete Tërbeshi”, “11 Marsi”, “2 Korriku”, “Dardania” dhe “Petrova” ku diskutuam për aktualitetin politik në vend”, shkruan Totaj në Facebook.

“Partia Demokratike e Kosovës, si subjekti më serioz politik, është forcë e jashtëzakonshme që synon përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve”.

“PDK-ja mbetet e palëkundur në rrugën për një të ardhme më të ndritshme për të gjithë”./PrizrenPress.com/