Totaj: Unë i pari, Abrashi i dyti, kurse i treti Selmanaj

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj që garon edhe për një mandat nga radhët e PDK-së, ishte i ftuar në “Pressing” të T7.
Ai ka thënë se në bazë të matjeve Artan Abrashi i LVV-së del i dyti, ndërkaq Driton Selmanaj i LDK-së i treti.
Kliko linkun:https://www.facebook.com/reel/1521599649269161
Por, Totaj tha se ai është në garë me gjithë Qeverinë Kurti dhe jo vetëm me Artan Abrashin.
“Në bazë të matjeve që janë bërë duket që i dyti është Abrashi i LVV-së dhe i treti Driton Selmanaj nga LDK. Por në fakt unë kam përshtypje që unë nuk jam garë më Abrashin, por me Albin Kurtin dhe gjithë Qeverinë sepse çdo ditë pothuajse i ke në Prizren ka 3-4 minsitra, deputetë, Albin Kurti, veç Dimal Basha nuk ka qenë akoma”, ka thënë Totaj. /Gazeta Express
