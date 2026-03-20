Totaj uron Fitër Bajramin: Solidariteti dhe vlerat njerëzore na bëjnë më të bashkuar

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka përcjellë sot një mesazh urimi për të gjithë besimtarët myslimanë me rastin e festës së Fitër Bajramit.
Ai ka uruar që kjo ditë të sjellë paqe dhe begati në çdo familje.
“Uroj që kjo ditë e bekuar të na gjejë më të bashkuar, më solidarë dhe më të përkushtuar ndaj vlerave njerëzore e shpirtërore”, shkruan ai, duke u dëshiruar të gjithë agjëruesve pranimin e sakrificës së tyre gjatë muajit të Ramazanit.
Totaj e mbylli urimin e tij me dëshirën që gëzimi i kësaj feste të sjellë vetëm harmoni, dashuri dhe mirësi në çdo shtëpi .
