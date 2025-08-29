20.5 C
Prizren
Totaj: Vetëm për një vit, kam kryer më shumë punë në Prizren se sa krejt qeverisja e Haskukës e VV-së

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka thënë se në Prizren për një vit, ka punuar më shumë sesa që ka punuar ish-kryetari Mytaher Haskuka për gjithë mandatin në Prizren.

Sipas Totajt,  qytetarët tashmë po e shohin dallimin përmes projekteve konkrete në infrastrukturë, shërbime publike dhe zhvillim urban.

“Veç për 1 vit kemi kry punë në Prizren sa VV dhe Mytaher Haskuka s’ka mujt për 4 vjet,” tha Totaj, duke e vënë në pah kontrastin mes qeverisjes aktuale dhe asaj të mëparshme.

Ai shtoi se administrata e tij do të vazhdojë me të njëjtin ritëm për të përfunduar projekte të rëndësishme që ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e jetës së qytetarëve, duke paralajmëruar se ky është vetëm fillimi i transformimit të Prizrenit modern 2025-20219.

