Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, së bashku me bashkëpunëtorë të tij nga niveli komunal, vizitoi të enjten fabrikën e përpunimit të mishit të pulës “Happy Chicken” në fshatin Korishë – një ndër bizneset më të suksesshme agro-ushqimore në Kosovë.

Ai  u njoh nga afër me proceset teknologjike, kushtet e punës dhe standardet higjieno-sanitare të fabrikës, të cilat i vlerësoi si shembull për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik.

“Fabrika ‘Happy Chicken’ përfaqëson një model të shkëlqyer të prodhimit modern dhe të përgjegjshëm. Është inkurajuese të shohësh standarde kaq të larta të higjienës dhe teknologji të avancuar në një ndërmarrje që kontribuon ndjeshëm në ekonominë lokale dhe kombëtare”, u shpreh Totaj.

Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i fabrikës, Naim Ukaj, theksoi se kapaciteti ditor i përpunimit arrin rreth 100 mijë pula, ndërsa aktualisht mbulojnë mbi 50% të tregut kosovar me produkte të mishit të pulës.

“Jemi të përkushtuar për të ruajtur cilësinë, sigurinë ushqimore dhe rritjen e kapaciteteve tona. Objektivi ynë është jo vetëm mbulimi i tregut vendor, por edhe zgjerimi drejt tregjeve ndërkombëtare”, tha Ukaj.

Fabrika “Happy Chicken” është një ndër investimet më domethënëse në sektorin agro-industrial në rajon, dhe vlerësohet për ndikimin e saj në punësim dhe zhvillim rural. Vizita e autoriteteve komunale konfirmon përkushtimin për të mbështetur bizneset vendore që operojnë me standarde të larta profesionale.

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Liria e Prizrenit zhvillon ndeshjen e parë të këtij sezoni në shtëpi

Liria do të zbresë në fushë të mërkurën për ndeshjen e parë para tifozëve të saj në stadiumin "Përparim Thaçi" në Prizren. Bardhezinjtë do...
Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje

Pasi hap njësinë e tij tregtare, Arben Istrefi, njëri prej tregtarëve në Kukës, rreshton dhe synon të shesë artikujt e parë në këtë periudhë...

Arrestohet në Rahovec një burrë që ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes

Arrestohet i dyshuari që shtiu me armë në Piranë të Prizrenit dhe dëmtoi kamerën e fqinjit

MASHTI: 5,480 maturantë i nënshtrohen sot afatit të dytë të Maturës

Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin 'Ibrahim Mazreku' në Malishevë

Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt

Nagavci e Basha s'i marrin votat për kryetar të Kuvendit

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Afrim Tejeci: Bizneset janë të zhgënjyera me ecurinë e funksionimit të Parkut ITP në Prizren

Artan Abrashi me kritika për pushtetin e Prizrenit:Ka mungesë të parkingjeve

Prizreni siguron hyrje falas për tifozët ndaj Trepçës

Arrestohen dy persona në Malishevë se u futën në një pronë private të armatosur, i kapen edhe armë

Drejtori i QRTK-së në Prizren, Samir Hoxha, viziton ekspozitën e Autostrada Biennale

Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

