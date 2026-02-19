Totaj vizitoi Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren, uron besimtarët për muajin e Ramazanit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, me rastin e fillimit të Muajit të Shenjtë të Ramazanit, ka vizituar sot Këshilli i Bashkësisë Islame i Prizrenit, ku është pritur nga kryetari Valon ef. Ibrahimi, kryeimami Orhan ef. Bislimaj dhe bashkëpunëtorë të këtij institucioni.
Ai ka përcjellë urimet më të përzemërta për të gjithë besimtarët myslimanë, duke theksuar rëndësinë shpirtërore dhe shoqërore që mbart ky muaj i bekuar.
“Qoftë ky muaj i bekuar një periudhë reflektimi, solidariteti dhe afrimi mes njëri-tjetrit. Le të na shërbejë Ramazani si frymëzim për më shumë mirëkuptim, humanizëm dhe vepra të mira në shërbim të familjes dhe shoqërisë sonë”, tha Totaj.
Ai ka uruar që agjërimi, lutjet dhe sakrifica e besimtarëve të pranohen, ndërsa në çdo familje të mbizotërojë paqja, shëndeti dhe begatia.
